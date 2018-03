Schwesig will gebührenfreie Kita bis 2021

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern soll der Besuch der Kita spätestens von 2021 an kostenfrei sei. "Ich möchte erreichen, dass wir noch in dieser Legislaturperiode die Eltern von den Beiträgen für Krippe und Kindergarten befreien", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin. Damit machte sie erstmals Angaben zu den zeitlichen Vorstellungen der Landesregierung. Schon Anfang 2018 sei eine Entlastung der Eltern erfolgt, 2019 folge die nächste Stufe. Dann müssten Familien mit mehreren Kinder in der Kita nur noch für eines zahlen. Danach solle es dann eine dauerhafte Gebührenbefreiung geben. Grundlage dafür sei die Zusage der neuen Bundesregierung, sich an den Kosten zu beteiligen. Das Land werde nun mit den Kommunen Vereinbarungen treffen, die sicherstellen, dass künftige Kostensteigerungen nicht zu Lasten der Eltern gehen.