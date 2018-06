Saarland: Landtag berät über Wahlalter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Landtag berät heute über eine mögliche Senkung des Wahlalters bei Landtags- und Kommunalwahlen auf 16 Jahre. Ein Antrag der Fraktion der Linken steht bei der Sitzung des Parlaments ganz oben auf der Tagesordnung. Die Antragsteller verweisen darauf, dass in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein die Landesparlamente bereits von 16-Jährigen gewählt werden dürfen.

Die Linken wollen bei einer Aktuellen Stunde auch über mögliche Gefahren für die Arbeitsplätze der Neuen Halberg Guss sprechen. Das Unternehmen, das sich mit Volkswagen in einem Streit um die Zulieferung von Motorblöcken befindet, hat den Abbau von 800 Arbeitsplätzen bis Ende 2019 vor allem in einem Werk in Leipzig angekündigt. Es gefährde aber auch 1500 Arbeitsplätze in Saarbrücken, wenn der Streit nicht beigelegt werde, hieß es in einem Papier der Linken. Der Landtag wird zudem endgültig einem geänderten Krankenhausgesetz zustimmen. Das Gesetz soll unter anderem zu einer Verbesserung der Pflege führen.