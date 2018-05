Kita-Erzieher demonstrieren für mehr Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Mehrere Hundert Kita-Erzieher und Kinder haben am Mittwochmorgen vor Beginn der Landtagssitzung in Potsdam für mehr Geld vom Land demonstriert. Auf Transparenten hieß es "Verbesserte Bedingungen - Für die Bildung unserer Kinder" oder "Unser Recht auf gute Bildung und Betreuung". Aufgerufen zu dem Protest hatten Kita-Träger. Der Landtag will am Mittwoch den Einstieg in die beitragsfreie Kita beschließen. Vom 1. August an sollen die Eltern zunächst für das jeweils letzte Kita-Jahr kein Geld mehr zahlen müssen. Die Kitas erhalten stattdessen einen finanziellen Ausgleich von in der Regel pauschal 125 Euro pro Kind und Monat.