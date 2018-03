Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die neue Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich als CDU-Oppositionschefin mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedet. "Ich geh' nicht ganz - die einen freuen sich, die anderen befürchten es", sagte sie am Freitag in Mainz bei ihrer Verabschiedung. Klöckner kündigte an, zum Monatsende ihr Landtagsmandat niederzulegen. Sie bedankte sich für "tolle Debatten". "Manchmal wurd's hitzig, aber es blieb echt immer menschlich. Und wenn man dann zusammen einen trinken kann - ich hab's sehr, sehr genossen." Sie gestand: "Wir haben in meinem Büro gerade richtig geheult."

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zählte zu den Gästen der Abschiedsfeier. "Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute", sagte Dreyer und überreichte ihrer CDU-Kontrahentin der Landtagswahl 2016 ein Buch der japanischen Schriftstellerin Yoko Tawada. Das Buch hat eine Verbindung zu Rheinland-Pfalz: Tawada war in diesem Jahr Preisträgerin der Carl-Zuckmayer-Medaille.

Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) bescheinigte Klöckner, sie habe die Debattenkultur verbessert: "Das hat das Niveau gehoben." Von ihm bekam sie ein Foto, auf dem sie im Landtag zu sehen ist mit einem Zeitungsausschnitt zum Flughafen Hahn. Klöckner hatte Dreyers SPD-geführte Landesregierung wegen des gescheiterten ersten Verkaufsversuches des Hunsrück-Airports oft kritisiert.

Von Christian Baldauf, ihrem Nachfolger als Fraktionschef, erhielt sie eine Patenschaft eines Teils der Orgel im Mainzer Dom. Ihm schenkte sie eine Schwarzwurzel: Baldauf solle gut verwurzelt bleiben und sein schwarzes (CDU-)Herz behalten.