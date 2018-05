Bamf: Ministerium fordert frühere Information zu Prüfungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach Bekanntwerden der Prüfungen in Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat die rheinland-pfälzische Landesregierung künftig frühere Informationen über solche Schritte gefordert. Das habe sie in einem Schreiben an Bamf-Präsidentin Jutta Cordt deutlich gemacht, sagte Integrationsstaatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne) am Donnerstag im Landtag in Mainz. Von den laufenden Überprüfungen der Bamf-Außenstellen in Bingen und Diez habe man aus den Medien erfahren und sei eben nicht vorab von der Bundesbehörde informiert worden.

Das Bundesamt nimmt nach Unregelmäßigkeiten bei Asylbescheiden in Bremen bundesweit zehn Außenstellen - darunter Bingen und Diez - unter die Lupe, in denen jeweils Abweichungen von den durchschnittlichen Schutzquoten um zehn Prozentpunkte aufgefallen waren - nach oben und nach unten. Rohleder sagte im Landtag, nach ihrem Wissen lägen bislang noch keine Ergebnisse vor.