Baldauf einstimmig zum Nachfolger Klöckners gewählt

Mainz (dpa/lrs) - Der Rechtsanwalt Christian Baldauf ist neuer Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und damit Nachfolger von Julia Klöckner. Die Fraktion wählte den 50-Jährigen am Freitag in Mainz einstimmig zum neuen Oppositionschef. Klöckner ist seit Mittwoch Bundeslandwirtschaftsministerin, will aber CDU-Landesvorsitzende bleiben. Sie hatte den stellvertretenden Fraktionschef Baldauf als Nachfolger vorgeschlagen. Der Pfälzer führte die CDU-Fraktion bereits von 2006 bis 2011 und übergab das Amt dann an Klöckner, die damals aus Berlin zur Landtagswahl nach Rheinland-Pfalz gekommen war. Offen ist, wer für Baldauf stellvertretender Fraktionsvorsitzender wird.