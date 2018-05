Verkehrsminister: Landeszuschüsse für Straßenbau verdoppeln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Verkehrsminister Thomas Webel will die Landesmittel für den kommunalen Straßenbau mehr als verdoppeln. Für kommendes Jahr seien derzeit 80 Millionen Euro an Pauschalen eingeplant, sagte der CDU-Politiker am Freitag im Landtag. In den Folgejahren solle die Finanzspritze regelmäßig steigen, um die Baupreissteigerungen einzupreisen. Damit plant Webel, eine Forderung der kommunalen Spitzenverbände umzusetzen. Sie hatten mehrfach Pauschalen von 80 Millionen Euro im Kampf gegen den Investitionsstau gefordert. Das sei die Summe, die sich jährlich umsetzen ließe.