Umstrittene Kommission zum Linksextremismus nimmt Arbeit auf

Magdeburg (dpa/sa) - Rund neun Monate nach dem Beschluss des Landtags startet die von der AfD initiierte Enquete-Kommission zum Linksextremismus in Sachsen-Anhalt. Die zwölf Mitglieder des Gremiums kommen heute zur konstituierenden Sitzung zusammen. Die AfD will auch mit Hilfe von Sachverständigen untersuchen, "inwiefern linksextremistische Strukturen (...) von öffentlicher Förderung profitieren", heißt es im Beschluss des Landtags. Den Vorsitz der Kommission übernimmt AfD-Rechtsaußen André Poggenburg. Er kündigte an, das Gremium werde bis zum Ende der Wahlperiode 2021 arbeiten.

Kritiker wie der Grünen-Innenexperte Sebastian Striegel bezeichneten die Kommission als Diffamierungskampagne der AfD. Es gehe darum, zivilgesellschaftliche Akteure in die Nähe zu Linksextremismus zu rücken. Dem AfD-Antrag zur Einsetzung des Gremiums hatten nicht nur die Abgeordneten der AfD, sondern auch große Teile der CDU-Fraktion zugestimmt. Das sorgte bundesweit für Diskussionen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rügte ihre Parteikollegen.