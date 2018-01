Landtag fasst Beschluss zur Volksinitiative

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Parlamentarier fassen heute einen Beschluss zu den Forderungen der Volksinitiative für mehr Lehrer. In der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses heißt es, das Ziel von 14 500 Vollzeitstellen solle bei Bedarf bereits 2019 und damit zwei Jahre früher als geplant erreicht werden. Zudem soll das Ziel angepasst werden, wenn die Schülerzahlen weiter steigen.

Politiker der Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und Grünen bezeichneten die Beschlussempfehlung als ausgewogen, der Opposition gehen die Maßnahmen nicht weit genug. "Die Kuh kommt damit nicht vom Eis", sagte Linken-Fraktionschef Thomas Lippmann. Die Volksinitiative fordert, zusätzliche 1000 Lehrer und 400 pädagogische Mitarbeiter einzustellen.

Diskutiert wird in der Landtagssitzung heute zudem über eine Regierungserklärung von Wirtschaftsminister Armin Willingmann, in der sich der SPD-Politiker mit der Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft befassen will. Auch ein Gesetzentwurf zum Verbot der Gesichtsverschleierung bei Wahlen und in Schulen steht auf der Tagesordnung.