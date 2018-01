Grüne wollen Ausbau der Solarenergie vorantreiben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart/Bad Boll (dpa/lsw) - Mit einem deutlichen Ausbau der Solarenergie will die Grünen-Landtagfraktion den Klimaschutz in Baden-Württemberg vorantreiben. Die Fraktion beschloss am Mittwoch bei ihrer Klausur in Bad Boll (Landkreis Göppingen) einstimmig ein Papier, in dem eine Solaroffensive angekündigt wird. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Fraktionschef Andreas Schwarz sagte: "Die Einlösung der Klimaschutzziele ist eine Mammutaufgabe. Wir müssen jetzt zügiger voranschreiten und unser Energiesystem umbauen."

Bislang ist im Südwesten eine Photovoltaik-Leistung von 5,4 Gigawatt installiert. Solarenergie trägt damit etwa 7,5 Prozent zur landesweiten Stromerzeugung bei. Schwarz sagte, auf den Dächern gebe es noch ein riesiges Potenzial für die Solarstromerzeugung. Die installierte Leistung sei auf 11 Gigawatt steigerbar. Das Land will als Vorbild vorangehen und Photovoltaik auch auf landeseigenen Gebäuden ausbauen.