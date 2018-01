Rheinland-Pfalz gedenkt der NS-Opfer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - In einer auswärtigen Sondersitzung des Landtags gedenkt Rheinland-Pfalz heute in Koblenz der Opfer des Nationalsozialismus. Ansprachen halten laut Tagesordnung Vize-Regierungschef Volker Wissing (FDP), Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) und der frühere Direktor des Frankfurter Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Michael Stolleis.

Thematischer Schwerpunkt sind in diesem Jahr die Opfer der NS-Justiz. Daher tagt der Landtag im Justizzentrum Koblenz. Die Rhein-Mosel-Stadt gilt als Justizhauptstadt von Rheinland-Pfalz. Am 27. Januar 1945 - auf dem Tag genau vor 73 Jahren - hatten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden im deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. In Rheinland-Pfalz war für den Gedenktag Trauerbeflaggung an allen öffentlichen Gebäuden angeordnet.