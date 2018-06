Landtag: Diesel-Fahrverbot und Verfassungsbeschwerden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Landtag berät am heutigen Mittwoch zum Auftakt seiner Juni-Tagung über das drohende Fahrverbot für ältere Diesel-Pkw am Kieler Theodor-Heuss-Ring. Umweltminister Robert Habeck hatte ein Verbot für Diesel-Pkw und den Bau einer Schutzwand vorgeschlagen, um die Grenzwerte für Stickoxid-Emissionen an der Verkehrsachse künftig einzuhalten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) lehnen ein Fahrverbot ab.

Weitere Themen sind am Mittwoch im Landtag ein Landeszuschuss in Höhe von zehn Millionen Euro für den geplanten Ausbau des Holstein-Stadions, eine Verlängerung des Windkraft-Moratoriums und ein Gesetzesvorstoß des SSW. Der sieht vor, dass Bürger ihre Grundrechte in Schleswig-Holstein künftig auch vor dem Landesverfassungsgericht einklagen können.