Kieler Landtag diskutiert über Entlastungen für Kommunen

Kiel (dpa/lno) - Mit einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Daniel Günther startet der Landtag in Kiel am Mittwoch seine erste Sitzung in diesem Jahr. Der CDU-Politiker will dem Parlament das Entlastungspaket für Städte, Gemeinden und Kreise erläutern, auf das sich die Landesregierung mit den Kommunen geeinigt hat. Das Maßnahmenbündel hat ein dreistelliges Millionenvolumen. Es beinhaltet zusätzliche Mittel für die Krippenfinanzierung, für den Schulbau, für Sportstätten und weitere Investitionen. Am Nachmittag geht es um den Gesundheitsschutz beim Rauchen von Wasserpfeifen in sogenannten Shisha-Bars. Hintergrund sind gesundheitliche Schäden, die Besucher in jüngster Zeit erlitten hatten.