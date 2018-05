Jüdische Verbandschefin: Feiertagsfrage bürgerfern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In der Feiertagsfrage hat die jüdische Verbandschefin Katharina Seidler der Landesregierung vorgeworfen, sie habe sich über die Köpfe der Bürger hinweg auf den Reformationstag festgelegt. "Die Entfremdung von Bürgern und politischer Elite zeigt sich an diesem Beispiel sehr deutlich", sagte die Vorsitzende des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden am Donnerstag während einer Anhörung vor dem Innenausschuss des Landtags. Die Landesregierung habe den Wunsch der Bevölkerung unterschätzt, einen Tag zu gestalten, der vereine und nicht polarisiere. Seidler sprach sich wie auch andere Vertreter jüdischer Gemeinden gegen den Reformationstag aus. Sie appellierte an die Landtagsabgeordneten, bei der für Juni vorgesehenen Abstimmung über das neue Feiertagsgesetz, mit dem der 31. Oktober zum neuen Feiertag gemacht werden soll, mit "Nein" zu stimmen.