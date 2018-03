Mädchen in Flensburg erstochen: Landtag wird involviert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Zehn Tag nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen in Flensburg befasst sich heute in Kiel der Sozialausschuss des Landtages mit dem Fall. Die SPD hat eine Sondersitzung beantragt. Die 17-Jährige war am 12. März in ihrer Wohnung mit einem Messer erstochen worden. Wegen des Verdachts des Totschlags sitzt ihr Freund, ein 18 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan, in Untersuchungshaft. Beide Jugendlichen wurden seit Jahren vom Jugendamt in Flensburg betreut - das Mädchen wegen ihrer schwierigen Familiensituation, der junge Afghane, weil er 2015 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland kam.

Die beiden jungen Leute sollen, wie Nachbarn und Freunde lokalen Medien berichteten, zuletzt immer wieder heftigen Streit gehabt haben. Es stellt sich unter anderem die Frage, ob das Jugendamt die Situation richtig eingeschätzt und angemessen gehandelt hat. Die 17-Jährige lebte seit mehr als einem Jahr allein in einer Wohnung, wurde nach Angaben eines Stadtsprechers jedoch engmaschig vom Jugendamt betreut.

Zu der Sondersitzung des Sozialausschusses werden Vertreter des Flensburger Jugendamtes und die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) erwartet. Es sei davon auszugehen, dass Teile oder möglicherweise sogar die gesamte Ausschusssitzung nicht öffentlich sein werden, sagte ein Sprecher des Landtags.