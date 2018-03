17-Jähriges Gewaltopfer hat früher Notruf abgesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Das in einer Wohnung in Flensburg getötete 17-jährige Mädchen hat in der Vergangenheit bereits mindestens einmal die Polizei wegen Bedrohung um Hilfe gerufen. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass sie einen Notruf abgesetzt, dann aber bei der Befragung durch die Polizei auf eine Anzeige verzichtet habe, sagte die Leitende Oberstaatsanwaltin Ulrike Stahlmann-Liebelt am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Über den Zeitpunkt des Notrufs machte die Juristin keine Angaben. Der 18-jährige Freund des Mädchens - ein Asylbewerber aus Afghanistan - soll die 17-Jährige erstochen haben. Er sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Beide Jugendlichen standen seit Jahren unter der Obhut des Jugendamtes Flensburg. Eine Sondersitzung des Sozialausschusses des Landtags ergab nach Angaben von Abgeordneten selbst im nicht-öffentlichen Teil keine nennenswerten Erkenntnisse.