Verfassungsrichter vom Landtag gewählt

Erfurt (dpa/th) - Der Verfassungsrichter Manfred Baldus ist vom Landtag für weitere sieben Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Baldus wurde am Dienstag von den Abgeordneten mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt und danach vereidigt. Er erhielt 77 von 85 abgegebenen Stimmen. Fünf Parlamentarier stimmten gegen ihn, drei enthielten sich. Die Koalitionsfraktionen Linke, SPD und Grüne hatten sich zusammen mit der CDU als größter Oppositionsfraktion auf die Wahl von Baldus verständigt. Damit soll die Arbeitsfähigkeit des Verfassungsgerichtshofs in Weimar gesichert werden.

Baldus ist Rechtsprofessor an der Universität in Erfurt. Er gehört dem Thüringer Verfassungsgericht bereits seit 2008 an.

Weiter offen ist die Besetzung der Verfassungsgerichtsspitze. Die eigentlich geplante Wahl eines neuen Verfassungsgerichtspräsidenten war vertagt worden, weil es im Vorfeld unter den vier Fraktionen keine Einigung auf einen Kandidaten gab. Der jetzige Präsident Manfred Aschke scheidet aus Altersgründen Ende März aus dem Amt.