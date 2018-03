Thüringer oft mit sozialen Themen beim Bürgerbeauftragten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt /dpa/th) - Nach Ansicht des Thüringer Landtagspräsidenten Christian Carius sollte das Land auch in Zukunft zwei Institutionen für Bürgeranliegen bereithalten. Sowohl der Petitionsausschuss als auch der Bürgerbeauftragte hätten sich in den vergangenen Jahren bewährt, sagte Carius in Erfurt. Der Bürgerbeauftragte Kurt Herzberg stellte am Mittwoch den Jahresbericht 2017 über seine Arbeit vor. Mit 741 Anliegen entspricht die Fallzahl laut Mitteilung in etwa dem Vorjahresniveau - im Jahr 2016 wandten sich Bürger in 744 Fällen an Herzberg. Mehr als zwei Drittel der Anliegen erreichten ihn im vergangenen Jahr mündlich - also im persönlichen Gespräch oder per Telefon. Dabei ging es vor allem um soziale Angelegenheiten (29,1 Prozent). Herzberg ist seit 2013 im Amt und müsste nächstes Jahr im November vom Landtag wiedergewählt werden.