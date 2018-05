Spurendokumentation für Vergewaltigungsopfer geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Opfer von Vergewaltigungen in Thüringen sollen bei der Entscheidung, ob sie Strafanzeige erstatten, nicht unter Zeitdruck gesetzt werden. Der Landtag diskutierte am Freitag über die Möglichkeit anonym und vertraulich gesicherter Spuren einer solchen Straftat, die als Beweisstücke bei späteren Anzeigen herangezogen werden können. Die Regierungsfraktionen Linke, SPD und Grüne hatten einen entsprechenden Antrag eingebracht. Nach Angaben der Linke-Abgeordneten Karola Stange waren 2017 nach offiziellen Zahlen rund 300 Frauen in Thüringen von Vergewaltigungen oder Versuchen betroffen, von einer höheren Dunkelziffer sei auszugehen.

Unmittelbar nach erlebter sexualisierter Gewalt seien die Opfer oft traumatisiert oder aus Scham oder Furcht nicht in der Lage, zur Polizei zu gehen, sagte Stange. Die Koalitionsfraktionen, die dabei von der CDU grundsätzlich unterstützt werden, erwägen, dass Verletzungen und andere äußere Anzeichen einer Vergewaltigung rechtssicher ärztlich dokumentiert werden, damit die Frauen später darauf zurückgreifen können. Das ermöglicht eine Anzeige im Nachgang. Derzeit zieht eine solche Dokumentation umgehend eine Strafanzeige nach sich.

Bundesweit gebe es unterschiedliche Modelle vertraulicher Spurensicherung, hieß es in der Debatte. Die Landesregierung soll bis Ende der Legislaturperiode ein Konzept und darauf aufbauende Maßnahmen erarbeiten und auch den Finanzbedarf für die Umsetzung ermitteln.