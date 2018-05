Rot-Rot-Grün: Überprüfung mutmaßlich rechter Tötungsdelikte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Um insgesamt acht Todesfälle durch mutmaßlich rechte Gewalt erneut überprüfen zu lassen, wollen Vertreter von Rot-Rot-Grün noch in diesem Jahr einen Antrag im Parlament einreichen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es am Donnerstag ein Gespräch zwischen Abgeordneten und Vertretern des Justiz- und des Innenministeriums. Dabei habe man sich darauf verständigt, den Antrag in einer der kommenden Plenarsitzungen einreichen zu wollen, wie es von den Abgeordneten Katharina König-Preuss (Linke), Diana Lehmann (SPD) und Madeleine Henfling (Grüne) am Freitag hieß.

Eine erneute wissenschaftlichen Überprüfung sei angesichts der Ergebnisse ähnlicher Untersuchungen in Brandenburg und Berlin sinnvoll, hieß es. Bisher sei in Thüringen nur ein Todesfall durch rechte Gewalt als solcher staatlich anerkannt. Vier Fälle, die Rot-Rot-Grün nun überprüfen lassen will, stammen aus den 1990er Jahren, drei aus den Jahren nach der Jahrtausendwende und ein Fall von 2012.