Landtagspräsidenten wollen digitale Medien besser nutzen

Ettersburg (dpa/th) - Die Präsidenten der Landtage wollen auf eine stärkere Nutzung digitaler Medien setzen, um Bürger über die parlamentarische Arbeit zu informieren. Parlamente müssten sich einer demokratischen Öffentlichkeit stellen, die im Wandel begriffen sei, hieß es in einer Erklärung der Landtagspräsidenten, die sie am Montag während einer Konferenz auf Schloss Ettersburg bei Weimar präsentierten. "Wir sind uns einig, dass die sich ständig ändernden Informations- und Kommunikationsgewohnheiten auch den politischen Diskurs mitbestimmen", teilte Thüringens Landtagspräsident Christian Carius (CDU) mit.

Deshalb müssten in den Gremien der Landtage digitale Kommunikationsformen noch stärker berücksichtigt werden. In der Ettersburger Erklärung mit dem Titel "Die Parlamente in der digitalen Gesellschaft" geht es auch um die Herausforderungen durch die neue EU-Datenschutzgrundverordnung. Darin betonen die Landtagspräsidenten, dass die praktische Ausgestaltung der neuen Regeln nicht abgeschlossen, sondern ein lebendiger Prozess sei.

Die Beschlüsse der Landtagspräsidenten-Konferenz sind für die einzelnen Bundesländer nicht bindend, sondern haben nur empfehlenden Charakter. Die Konferenz dauert noch bis Dienstag an.