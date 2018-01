Sachsens neue Regierung präsentiert ihre Zukunftspläne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens neue Regierung will heute im Landtag ihre Pläne bis zum Ende der Legislaturperiode vorstellen. Dabei wird es zu einem Novum in der Parlamentsgeschichte kommen. Denn neben Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ergreift auch sein Stellvertreter und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bei der "doppelten Regierungserklärung" das Wort. Sie trägt den Titel "Unser Plan für Sachsen: Zusammenhalt festigen, Bildung sichern, neue Wege gehen". Zuvor soll die neue Regierung vereidigt werden. Kretschmer hatte sein Kabinett kurz vor Weihnachten vorgestellt. Im Anschluss an die Regierungserklärung ist eine Aussprache vorgesehen.