Grüne wollen Whistleblower per Gesetz schützen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Grünen in Sachsen wollen Whistleblower per Gesetz schützen. Damit soll ein Arbeitsklima entstehen, in dem Menschen ohne Angst vor Nachteilen ihre Bedenken über potenzielles Fehlverhalten in Behörden oder von Vorgesetzten äußern. Der Gesetzentwurf wurde am Donnerstag vom Landtag zur weiteren Behandlung in mehrere Ausschüsse des Parlamentes überwiesen. Der Begriff Whistleblower ist im Gesetzentwurf durch die Bezeichnung Hinweisgeberin beziehungsweise Hinweisgeber ersetzt.

Wesentliche Regelungen müsste allerdings der Bundesgesetzgeber treffen, hieß es. Gleichwohl verblieben Befugnisse beim Land. Wenn Mitarbeiter von Behörden und Institutionen konkrete Anhaltspunkte für erhebliche Straftaten und Gefahren haben, sollen sie sich an einen sogenannten Vertrauensanwalt wenden können.