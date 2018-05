Dulig gibt Auskunft zu Staus auf Autobahnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) will sich heute (ab 10.00 Uhr) im Landtag zu einem vielbeklagten Ärgernis im Freistaat äußern - den vielen Staus auf Autobahnen. Dazu stellt er sich in einem eigenen Tagesordnungspunkt den Fragen der Abgeordneten. Zuvor geht es in der Aktuellen Stunde des Parlamentes um Schulsozialarbeit und Asylbewerber. Das Thema Flüchtlinge hatte bereits am Mittwoch zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen der AfD und Vertretern anderer Parteien geführt. Integrationsminister Petra Köpping (SPD) stellte bei dieser Gelegenheit das neue Integrationskonzept des Landes vor. Am Nachmittag will das Parlament unter anderem über die Jugendhilfe sowie ein Verbot diskutieren, Zirkustiere auf kommunalem Gelände zu präsentieren.