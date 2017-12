Kulturförderung soll 2018 unbürokratischer werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Kulturschaffende in Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig einfacher und unbürokratischer an Fördermittel des Landes kommen. Im Januar 2018 treten neue Regelungen für die Kulturförderung in Kraft, wie Kulturministerin Birgit Hesse (SPD) am Freitag mitteilte.

Die größten Vereinfachungen gibt es demnach bei Kulturprojekten mit einer Landesförderung von bis zu 30 000 Euro. Die Antragssteller brauchten keine Stellungnahme der Kulturverwaltung mehr vorzulegen. Erleichterungen gebe es zudem etwa beim vorzeitigen Beginn einer Maßnahme, bei der Mitteilungs- und der Inventarisierungspflicht.

Für das Jahr 2018 sind im Haushalt Kulturfördermittel in Höhe von 10,3 Millionen Euro eingeplant. In den Vorjahren waren es jährlich 11,5 Millionen Euro. Der Etat sei jedoch nicht gekürzt worden, betonte Hesse. Vielmehr sei mit der Regierungsbildung vor über einem Jahr die Zuständigkeit für die kulturelle Filmförderung vom Kulturministerium auf die Staatskanzlei übergegangen.