UN: Stehen bei Feuerpause für Hilfslieferungen bereit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

New York (dpa) - Die Vereinten Nationen haben für den Fall einer von allen Seiten eingehaltenen Feuerpause im syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta den sofortigen Beginn von Hilfslieferungen angekündigt. "Wir stehen bereit sobald die Bedingungen für die Lastwagenfahrer und Helfer sicher genug sind, um in diese Gegenden hineinzugehen", sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric in New York. Dafür müssten die Kämpfe aufhören und es dürfe keine Straßensperren geben. Zuvor hatte Russland eine mehrstündige tägliche Feuerpause für Ost-Ghuta angekündigt, die ab diesem Dienstag gelten soll.