UN-Botschafterin Haley warnt Iran - keine konkreten Schritte

New York (dpa) - Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley hat die Führung im Iran davor gewarnt, die friedlichen Proteste im eigenen Land zu unterdrücken. "Die Welt beobachtet, was Sie tun", warnte sie in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Sie rufe die Regierung im Iran auf, die Stimme des Volkes nicht mehr zu zensieren und den Internetzugang wiederherzustellen. Die Demonstrationen an rund 80 Orten im Land seien ein Menschenrecht. Mehrere Vertreter der 15 Staaten im höchsten UN-Gremium schlossen sich Haley grundsätzlich an. Eingriffe seien bisher aber nicht notwendig, hieß es.