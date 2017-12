Ostukraine: Gefangene sollen am Mittwoch ausgetauscht werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moskau (dpa) - Die ukrainische Regierung und die Separatisten im Osten des Landes wollen an diesem Mittwoch wie vereinbart ihre Gefangenen austauschen. Das sagte der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill in Moskau nach einem Treffen mit den Anführern der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk. Der gegenseitige Austausch aller Gefangenen ist eigentlich bereits in der Friedensregelung von Minsk 2015 festgelegt. Bislang wurden aber nur einzelne Gefangene oder kleine Gruppen ausgetauscht.