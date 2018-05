Niederlande: Russland für MH17-Abschuss verantwortlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Den Haag/Moskau (dpa) - Knapp vier Jahre nach dem Abschuss von Passagierflug MH17 über der Ostukraine haben die Niederlande und Australien Russland offiziell dafür verantwortlich gemacht.

Moskau sei rechtlich haftbar, teilte die niederländische Regierung in Den Haag mit. Die Beteiligung Russlands an dem Abschuss sei erwiesen, betonte die australische Außenministerin Julie Bishop in Canberra. Russland wies die Vorwürfe entschieden zurück. Westliche Verbündete riefen Moskau auf, nun mit den Ermittlern zu kooperieren. Bei dem Abschuss der Maschine im Juli 2014 waren 298 Menschen getötet worden.

Der niederländische Premier Mark Rutte mahnte den russischen Präsidenten Wladimir Putin dringend zur Kooperation mit den Ermittlern. "Wir wollen, dass Russland vollständig bei der Untersuchung und der strafrechtlichen Verfolgung mitarbeitet." Russland sei seinen internationalen Verpflichtungen nicht nachgekommen und habe entscheidende Informationen zur Aufklärung nicht weitergegeben. Der UN-Sicherheitsrat wird sich nach den Worten Ruttes am kommenden Dienstag mit dem Fall befassen.

Ein Land rechtlich haftbar zu erklären, ist ein formeller Schritt im internationalen Recht. Sollte Russland dennoch nicht kooperieren, könnten beide Länder ein internationales Gerichtsverfahren anstrengen. Dazu aber wollte sich Premier Rutte noch nicht äußern.

Die Ukraine erwägt nach den Worten von Präsident Petro Poroschenko, sich einem Prozess der Niederlande und Australiens anzuschließen. Das Land hat bereits vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, dem höchsten Gericht der UN, ein Verfahren gegen Russland angestrengt.

Am Donnerstag hatten internationale Ermittler Beweise vorgelegt, wonach die Malaysia-Airlines-Maschine mit einer Buk-Rakete der 53. Brigade der russischen Armee abgeschossen worden sei. Alle 298 Personen an Bord waren dabei umgekommen. Die meisten waren Niederländer. Moskau hält die Ermittlungen nicht für glaubwürdig und macht die Ukraine verantwortlich.

Für die Niederlande und Australien stehe nun fest, dass "Russland verantwortlich ist für den Einsatz des Buk-Systems, mit dem Flug MH17 abgeschossen wurde", hieß es in der gemeinsamen Erklärung.

Das Recherchenetzwerk Bellingcat identifizierte inzwischen nach eigenen Angaben einen hohen russischen Offizier als einen der mutmaßlichen Hauptverantwortlichen für den Abschuss der Maschine.

Angehörige der Opfer bewerten die neuen Beweise und den zunehmenden Druck auf Russland positiv. "Wir müssen so viel Beweise wie möglich haben", sagte die Niederländerin Silene Frederiksz in Den Haag. Sie hatte bei dem Drama ihren Sohn und dessen Freundin verloren. Nach vier Jahren gebe es endlich Bewegung. "Das Netz schließt sich langsam."

Die EU, die Nato und die Bundesregierung riefen Moskau zur Aufklärung auf. "Russland sollte nun seiner Verantwortung nachkommen, damit die Tragödie vollständig aufgeklärt und die Täter zur Verantwortung gezogen werden können", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Freitag in Berlin.

Kremlsprecher Dmitri Peskow klagte am Freitag in St. Petersburg, Moskau sei nicht an den Untersuchungen beteiligt worden - Kiew hingegen schon. "Russland weiß nicht, wie sehr es den Ergebnissen vertrauen kann", sagte er der Agentur Interfax zufolge. Auf die Frage, ob der Kreml die Vorwürfe der Niederlande und Australiens zurückweise, dass Moskau rechtlich haftbar ist für den Abschuss des Flugzeugs, sagte Peskow: "Absolut."