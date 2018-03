Bislang 37 Angriffe auf türkische Einrichtungen im Jahr 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Polizeibehörden haben einem Bericht zufolge in diesem Jahr bislang 37 Angriffe mutmaßlicher prokurdischer Aktivisten auf Moscheen, Kulturvereine oder türkische Restaurants registriert. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Bundesinnenministerium. Vergangenes Jahr waren es insgesamt 13 solcher Übergriffe. Das seien vorläufige Zahlen, so eine Sprecherin. In den vergangenen Tagen waren in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg Brandanschläge auf Moscheen und türkische Einrichtungen verübt worden.