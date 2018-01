Angriff auf große Militärakademie in Kabul

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kabul (dpa) - In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist eine große Militärakademie angegriffen worden. Das meldete am frühen Morgen der Sender Tolo TV. Explosionen und Schüsse seien vom Gelände der Marschall-Fahim-Akademie im Westen der Stadt zu hören. Ein Sprecher der Kabuler Polizei sagte, er wisse von Schüssen, habe aber noch keine weiteren Details. Wer hinter dem Angriff steckt, ist unklar. Erst am Samstag hatte sich im Stadtzentrum ein Selbstmordattentäter der radikalislamischen Taliban in die Luft gesprengt und mehr als 100 Menschen getötet.