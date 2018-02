Kurden demonstrieren gegen türkische Offensive in Syrien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Hunderte überwiegend kurdische Teilnehmer haben am Samstag in Niedersachsen an Demonstrationen gegen die türkische Militäroffensive in Syrien demonstriert. Allein die Polizei in Hannover sprach von rund 1200 Menschen bei den Protesten. Demonstriert wurde auch in Göttingen, Lingen und Oldenburg. Von Störungen war zunächst nichts bekannt. "Es lief alles ohne Zwischenfälle", sagte ein Polizeisprecher in Hannover über die Demonstration in der Landeshauptstadt.

Die türkische Armee geht seit rund zwei Wochen in Nordsyrien gegen die Kurdenmiliz YPG vor, die große Gebiete entlang der syrisch-türkischen Grenze kontrolliert. Die Türkei bezeichnet die YPG als "Terroristen" und sieht sie als verlängerten Arm der verbotenen Arbeiterpartei PKK an.