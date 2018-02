Bürgermeisterwahlen in mehreren hessischen Kommunen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem halben Dutzend hessischer Städte und Gemeinden werden heute neue Rathauschefs gewählt. Zweimal kommt es zu einer Stichwahl, nachdem der erste Wahlgang keine Entscheidung gebracht hatte. Außerdem stellen sich zwei Amtsinhaber ohne Gegenkandidaten zur Wahl.

In Königstein (Hochtaunuskreis) treten zur zweiten Runde der parteilose Amtsinhaber Lothar Helm und Nadja Majchrzak von der Aktionsgemeinschaft Lebenswertes Königstein (ALK) an. Aufgerufen zur Wahl sind rund 12 400 Königsteiner.

In Mühltal im Kreis Darmstadt-Dieburg müssen sich die Wähler zwischen der SPD-Kandidatin Katharina Ebert und dem FDP-Politiker Willi Muth entscheiden. Die bisherige CDU-Bürgermeisterin Astrid Mannes trat nicht mehr für den Chefposten in der Stadt mit ihren rund 13 400 Einwohnern an, weil sie in den Bundestag gewählt worden war.

In Egelsbach im Kreis Offenbach stellen sich vier Männer zur Wahl. Amtsinhaber Jürgen Sieling (52) von der SPD kandidiert für seine zweite Amtszeit. Seine Herausforderer sind Tobias Wilbrand von den Grünen, Axel Vogt von der FDP und der parteilose Jörg Leinberger, der von der CDU unterstützt wird. Die Stadt hat 11 000 Einwohner.

In Schöneck fordert der parteilose Björn-Magnus Becker (46) Amtsinhaberin Cornelia Rück (61) von der SPD heraus. Rück bewirbt sich für eine zweite Amtszeit in der rund 12 500 Einwohner zählenden Gemeinde nordöstlich von Frankfurt.

In der Stadt Wetter (Landkreis Marburg-Biedenkopf) und in der Gemeinde Waldsolms im Lahn-Dill-Kreis treten nur die Amtsinhaber zur Wahl an: In Wetter der parteilose Amtsinhaber Kai-Uwe Spanka (54), in Waldsolms Bernd Heine (58) von der SPD.