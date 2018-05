Zittau will Kulturhauptstadt Europas werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zittau (dpa/sn) - Zittau will sich mit der Dreiländer-Region Oberlausitz um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 bewerben. "Wir haben große und potente Mitbewerber. Aber wir sind stark, wenn wir zusammenarbeiten", sagte Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zittau kann mehr) am Donnerstag. In den kommenden Monaten soll ein Konzept erarbeitet werden. Unterstützung erhält Zittau vom Landkreis Görlitz, den Städten in der Oberlausitz sowie von den Nachbarn in Tschechien und Polen. Außerdem gibt es einen Kooperationsvertrag mit dem slowenischen Nova Gorica. Auch diese Stadt bewirbt sich um den Titel. Er wird jährlich von der Europäischen Union an zwei Städte verliehen.