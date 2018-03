Würzburg erinnert mit Glockenläuten an Zerstörung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Zu den Städten, die noch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges durch Bombenangriffe fast komplett in Schutt und Asche gelegt wurden, gehörte auch Würzburg. Nicht einmal 20 Minuten dauerte der Angriff der britischen Bomber am 16. März 1945. Fast 90 Prozent der Innenstadt wurden zerstört, etwa 4000 Menschen starben im Bombenhagel und im anschließenden Feuersturm.

Die Stadt erinnert an diesen Angriff auf eine besondere Art: Sie lässt am Jahrestag die Glocken aller Würzburger Kirchen solange läuten wie der Angriff dauerte. Das Mahnläuten dauert von 21.20 Uhr bis 21.40 Uhr. In dieser Zeit wird zudem rund um den Würzburger Dom gemeinsam geschwiegen.

Zusätzlich zum Mahnläuten gibt es in der Stadt zahlreiche Veranstaltungen rund um den Jahrestag der Zerstörung. Würzburg und Nürnberg sind die Städte in Bayern, die während des Zweiten Weltkrieges am meisten betroffen waren. "Es gab fast überall in den größeren bayerischen Städten Zerstörungen durch den Luftkrieg. Aber Würzburg ragt aufgrund der Totalität der Zerstörung heraus", so Stickler. 1945 wurde die Stadt deshalb auch "Grab am Main" genannt.