Oberbürgermeister in der Kritik: Rat tagt in Sondersitzung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilhelmshaven (dpa) - Nach Kritik an seiner Amtsführung will sich Wilhelmshavens Oberbürgermeister Andreas Wagner (CDU) heute Nachmittag den Fragen von Ratsmitgliedern stellen. Kommunalpolitiker hatten eine Sondersitzung des Rates beantragt. Die SPD-Fraktion will dabei über Medienberichte beraten, wonach Wagner 2017 insgesamt 19 Wochen nicht im Rathaus gearbeitet haben soll. Dazu soll der dienstlich geführte Terminkalender des Oberbürgermeisters eingesehen werden. Der CDU-Politiker soll sich auch zu Kilometerabrechnungen, Hotelkosten und anderen Ausgaben äußern. Wagner hat die Vorwürfe bisher zurückgewiesen.