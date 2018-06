Kommunalwahl wie Europawahl am 26. Mai

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Innenministerium hat den 26. Mai 2019 für die baden-württembergische Kommunalwahl vorgeschlagen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte dem Vernehmen nach am Dienstag im Kabinett in Stuttgart, dass sich die Zusammenlegung mit der Europawahl bewährt habe - diese ist ebenfalls für den 26. Mai terminiert. Zudem liege das Datum günstig und kollidiere in der Vor- und Nachbereitung nicht mit Schulferien oder Brückentagen. Das Innenministerium bestimmt den Tag für die Kommunalwahl. Bevor der Termin festgezurrt wird, gibt es aber noch eine öffentliche Anhörung.