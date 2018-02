Aufbruch Stuttgart: Initiative will professioneller werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die um die Lebensqualität in der Landeshauptstadt besorgte Initiative Aufbruch Stuttgart will sich nach ihrem ersten Jahr künftig noch professioneller aufstellen. Dazu seien nun vor allem größere Expertenforen zum Städtebau geplant, sagte Initiator Wieland Backes der Deutschen Presse-Agentur. Am 1. März feiert der inzwischen 700 Mitglieder starke Verein Aufbruch Stuttgart seine Gründung vor einem Jahr. "Die Innenstadt braucht einen Masterplan", sagte Vereinsvorsitzender Backes. Bisher fehle es aber an einer übergeordneten Koordination von Planungen.

Städte stünden heute in einem nie gekannten Wettstreit, damit sie attraktiver werden, sagte Backes. Da sei Stuttgart im Hintertreffen im Vergleich zu München und Hamburg. Die Bürgerbewegung Aufbruch Stuttgart setzt sich insbesondere für eine neue Kulturmeile entlang der Bundesstraße 14 und im Umfeld des Schlossplatzes ein. Dazu habe es zuletzt auch Präsentationen in den Fraktionen des Gemeinderates Stuttgart gegeben, sagte Backes.

Die Initiative beklagt, dass bei der Vielzahl der Bauprojekte in der Schwabenmetropole, darunter das Milliarden-Bahnprojekt Stuttgart 21, der Blick auf das große Ganze fehle. "So betrachten wir mit großer Sorge die Zerstückelung in Gang gesetzter Planungen in Einzelprojekte, die einen ganzheitlichen Zugang zur Entwicklung der Innenstadt vermissen lassen", heißt es in einer unter anderem von Backes und Thomas Herrmann von der Architektenkammer Baden-Württemberg unterzeichneten Erklärung. Sie fordern auch mit Blick auf die 2027 geplante Internationale Bauausstellung (IBA) in der Region Stuttgart eine bessere Abstimmung von Städtebau-Projekten.