Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen gegen Held aus

Oppenheim/Mainz (dpa/lrs) - Die Mainzer Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den zurückgetretenen Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held (SPD) ausgeweitet. Gegen den Bundestagsabgeordneten gebe es nun einen Anfangsverdacht wegen Vergehen gegen das Parteiengesetz in vier Fällen, Bestechlichkeit in zwei Fällen und Vorteilsannahme, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Als Vorsitzender der SPD Oppenheim soll Held unzulässige Spenden angenommen haben, die möglicherweise eine Gegenleistung für Vorteile waren. Dabei geht es um Grundstücksverkäufe. Bisher ermittelte die Behörde gegen Held in 15 Fällen wegen des Verdachts der Untreue und der Bestechlichkeit. Der Bundestag hatte Helds Immunität aufgehoben.