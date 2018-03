Northeimer wählen in Stichwahl neuen Bürgermeister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Northeim (dpa/lni) – In Northeim wird heute (ab 8.00 Uhr) in einer Stichwahl ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Entscheidung fällt zwischen dem SPD-Kandidaten Simon Hartmann und dem als CDU-nah geltenden derzeitigen geschäftsführenden Bürgermeister und Stadtkämmerer Jörg Dodenhöft. Aufgerufen zur Wahl sind knapp 24 000 Menschen. Hartmann hatte im ersten Wahlgang am 25. Februar 46,4 Prozent der Stimmen erhalten. Auf Dodenhöft entfielen auf 41,3 Prozent. Die vorzeitige Neuwahl des Bürgermeisters wurde erforderlich, weil Hans-Erich Tannhäuser (parteilos) im September 2017 nach vielen Querelen als Bürgermeister zurückgetreten war.