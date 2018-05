Kommunen finden etliche Steuersünder unter Hundehaltern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg/Malchow (dpa/mv) - An der Mecklenburgischen Seenplatte werden deutlich mehr Hunde gehalten, als bei Steuerbehörden gemeldet sind. Das haben ausführliche Untersuchungen in Neubrandenburg und der Inselstadt Malchow ergeben, wie Sprecher beider Städte erklärten.

In der Kreisstadt hielten die Besitzer jeden zehnten Vierbeiner "schwarz", in Malchow fast jeden vierten Hund. "Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern Steuerbetrug", sagte Malchows Bürgermeister René Putzar. In der Kleinstadt können die Betreffenden ihr Versäumnis noch kurze Zeit beheben und haben nur eine kleinere Sanktion zu begleichen. Wer diese Frist verstreichen lässt, muss mit härteren Strafen rechnen.

So waren in Malchow bisher 450 Dackel, Terrier, Schäferhunde und Hunde anderer Rassen vertreten gewesen, nun seien es 98 Hunde mehr. Das mache im Jahr ein Plus von rund 3000 Euro Steuern aus. Insgesamt fließen nun also etwa 16 500 Euro. Davon müsse der Luftkurort auch Ausgaben wie Hundestationen für Kotbeutel und die Reinigung der Wege und Flächen von Hundekot bestreiten, argumentierte Putzar.

In Neubrandenburg waren vor der Zählung von November 2017 bis März 2018 exakt 2931 Hunde angemeldet, danach 3204 Hunde. Die Steuereinnahmen stiegen schon 2017 um etwa zehn Prozent auf 286 000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Für die Extra-Analyse besuchten die Zähler in Neubrandenburg mehr als 34 000 Haushalte. Derzeit läuft auch noch die Auswertung solch einer Zählung in Neustrelitz.