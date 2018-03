Neue Friedhofskapelle in Magdeburg wird saniert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Erst vor sieben Jahren wurde sie eröffnet, nun ist sie schon sanierungsbedürftig: Die Friedhofskapelle auf dem Salbker Friedhof in Magdeburg wird generalüberholt. Von Montag an bleibe die Halle wohl bis Ende des Jahres gesperrt, Trauergesellschaften müssten zum Abschied nehmen auf die Friedhöfe in den Stadtteilen Buckau oder Westerhüsen ausweichen, teilte die Stadt mit. Die Kapelle war 2011 für rund 240 000 Euro gebaut worden, nachdem der Vorgängerbau abgerissen werden musste. Bereits kurz nach der Eröffnung seien Risse in den Wänden aufgetreten, weil der Boden unter dem Bauwerk nicht richtig vor dem Absacken geschützt worden sei. Die Stadt spricht in einer Mitteilung von "gravierenden Baumängeln".