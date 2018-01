Magdeburg bekommt Stadtwache aus Ordnungsamt und Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Magdeburg bekommt 2020 eine Stadtwache aus Ordnungsamt und Polizei. Das kündigte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) am Mittwoch in Magdeburg an. Die Stadtwache solle vor allem in der Innenstadt sichtbar Präsenz zeigen. Damit solle die bestehende Zusammenarbeit beider Behörden deutlich intensiviert werden. Geplant sei, für die Stadtwache 15 Verwaltungsvollzugsbeamte auszubilden und einzustellen. Die Idee wird seit vorigem Sommer diskutiert. Damals war aus einer etwa 150-köpfigen Gruppe die Polizei angegriffen worden. 15 Beamte wurden verletzt. Zudem kommt es an dem Platz immer wieder zu Ruhestörungen, Rangeleien und Straftaten.

Die neue Einheit soll in einem Haus zentralisiert werden und eng zusammenarbeiten. Die nötigen Abstimmungen brauchten noch Zeit, begründete Trümper, warum die Stadtwache erst in einigen Jahren starten könne. Bereits ab April wollen Ordnungsamt und Polizei jedoch ihre gemeinsamen Streifen am Hasselbachplatz ausweiten. Freitag und Samstag sollen je vier Kollegen bis zwei Uhr nachts auf Streife gehen, kündigte der Stadtchef an. Das sei drei Stunden länger als bisher. Dafür stelle die Stadt zeitnah sechs neue Mitarbeiter ein.

Zudem forderte Trümper Unterstützung vom Land ein. Das Ladenöffnungsgesetz müsste verschärft werden, sagte der SPD-Politiker. Auch sogenannte Spätis müssten 22 Uhr schließen statt bis weit in die Nacht Alkohol zu verkaufen. Anders sei die Situation am Hasselbachplatz nicht in den Griff zu kriegen. "Die Polizei hat registriert, dass sich die Situation vor Ort aufschaukelt, je mehr die Menschen getankt haben."