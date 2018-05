Fast 100 000 Euro für Verwaltungsgebäude in Biere

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Für die Modernisierung des Verwaltungsgebäudes der Einheitsgemeinde Bördeland in Biere (Salzlandkreis) fließen fast 100 000 Euro aus dem Förderprogramm Stark V. Das Geld werde für die Wärmedämmung und ein neues Dach verwendet, teilte das Finanzministerium am Samstag in Magdeburg mit. Ganz genau gebe es 99 582,09 Euro aus dem Fördertopf, die Gesamtkosten der Maßnahmen beliefen sich auf rund 127 000 Euro. Die Einheitsgemeinde hat die Verwaltung der sieben Mitgliedskommunen in Biere zentralisiert.

Das Programm Stark V hilft finanzschwachen Kommunen, ihre Infrastruktur zu modernisieren. Etwa 90 Prozent der Mittel stammen vom Bund, das Land steuert den eigentlich von den Kommunen zu zahlenden Eigenanteil von zehn Prozent bei.