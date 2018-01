Hamburg hat 3000 neue Sozialwohnungen gefördert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg hat im vergangenen Jahr mehr als 3000 Sozialwohnungen neu gefördert. Mit 3165 neuen Wohnungen in der Mietpreis- und Belegungsbindung sei das Ziel im Bündnis für Wohnen bereits im ersten Jahr gelungen, berichtete die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Dorothee Stapelfeldt, am Donnerstag. Hinzu kämen 138 geförderte Wohneinheiten in Flüchtlingsunterkünften mit der Perspektive Wohnen. Im Juni 2016 war zwischen der Stadt, den Bezirken und der Wohnungswirtschaft neu vereinbart worden, bis 2020 jedes Jahr mindestens 10 000 Baugenehmigungen zu erteilen, 3000 davon für geförderte Wohnungen.

Fertiggestellt wurden nach Behördenangaben 2313 geförderte Wohnungen, darunter fast 1000 Flüchtlingsunterkünfte zum Wohnen. Wie die Senatorin berichtete, wird derzeit im Bündnis über eine Verlängerung der Bindungsfrist von 15 Jahren für Sozialwohnungen gesprochen. Derzeit gibt es in der Stadt rund 83 750 Sozialwohnungen, dieses Niveau solle bis 2030 gehalten werden.