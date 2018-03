Sicherheitspartnerschaft Freiburg: Beteiligte ziehen Bilanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Ein Jahr nach dem Start der landesweit ersten Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Land und einer Kommune ziehen die Beteiligten in Freiburg heute Bilanz. Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne) nehmen Stellung zu den Ergebnissen der Kooperation, die im März vergangenen Jahres begonnen hat. Ziel war es, das Sicherheitsgefühl in der Stadt zu verbessern. Zuvor hatte es in und um Freiburg mehrere schwere Verbrechen gegeben. Vereinbart wurden mehr Polizisten für Freiburg, der Einsatz kommunaler Ordnungshüter sowie der Ausbau der Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten.

Nach einer im vergangenen Sommer vorgelegten ersten Bilanz ist die Kriminalität in der Stadt so gesenkt worden. Freiburg dient den Angaben zufolge als Pilotprojekt. Anfang Februar hatte das Land eine solche Sicherheitspartnerschaft auch mit Heidelberg vereinbart.