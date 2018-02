Flüchtlings-Zuzugsstopp: Stadtrat in Freiberg entscheidet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiberg (dpa/sn) - Der Stadtrat in Freiberg entscheidet heute, ob ein Zuzugsstopp für anerkannte Flüchtlinge bis zum 31. Dezember 2019 beim sächsischen Innenministerium beantragt werden soll. Damit reagiert die Stadt darauf, dass sie bei Kindergärten und Schulen an ihre Kapazitätsgrenze bei der Integration stößt. Nach Angaben aus der Stadtverwaltung fehlen 300 Kitaplätze sowie 12 Klassenzimmer, um die Schulpflicht zu erfüllen. In Freiberg leben rund 2000 Asylsuchende. Dies entspricht einen Anteil von 5 Prozent der Einwohner. Laut Oberbürgermeister Sven Krüger gehe es bei dem geplanten Zuzugsstopp darum, die bisherige Arbeit aller für eine gelungene Integration nicht gefährden.