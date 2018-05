Neuer Frankfurter OB plant mehr Führungsposten in Verwaltung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Der neue Oberbürgermeister in Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke), will die kommunale Verwaltungsspitze möglichst schnell breiter aufstellen. Wie bisher soll es zwei Beigeordnete geben. Hinzu kommen jedoch noch zwei Dezernenten, für Bauen und Stadtentwicklung sowie Kultur und Bildung, kündigte Wilke am Mittwoch an.

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Frankfurter Stadtverordneten der Umstrukturierung zustimmen. Eine entsprechende Vorlage will Wilke ihnen am Donnerstag in einer Sondersitzung machen. Sollte das Stadtparlament seine Pläne billigen, will der Oberbürgermeister die Posten ausschreiben, um am 4. Juli auf einer weiteren Sondersitzung über die Besetzung der Verwaltungs-Führungsstellen abstimmen zu lassen. Allerdings will der Oberbürgermeister eine Ausnahme machen: Die Stelle des Beigeordneten für Jugend und Soziales wird nicht ausgeschrieben. Dieses Ressort soll weiterhin Jens-Marcel Ullrich (SPD) führen, wie bereits in den vergangenen acht Jahren.