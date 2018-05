Stadt stellt Pläne zu geplantem Wohngeld für Flüchtlinge vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Flüchtlinge mit eigenem Einkommen sollen in Frankfurt nach dem Willen des Magistrats künftig an den Kosten für ihre Unterbringung beteiligt werden. Wie das gehen soll, will Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) heute erklären. Nach Angaben einer Sprecherin des Dezernats sind in Hessens größter Stadt derzeit rund 4900 Flüchtlinge untergebracht. Viele von ihnen wollen den Angaben zufolge zwar aus den überfüllten Unterkünften ausziehen, finden aber auf dem angespannten Markt keine bezahlbare Wohnung.