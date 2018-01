Frankfurt plant rund 100 Straßenbaustellen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurter und Pendler müssen sich auch in diesem Jahr auf zahlreiche Straßenbaustellen einstellen. Rund 100 Projekte führt die Stadt in einer am Donnerstag veröffentlichten Übersicht auf, investiert werden sollen rund 31 Millionen Euro. Während die Summe in etwa gleich sei, liege die Zahl der Baustellen noch über der von 2017, sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD). Das liege vor allem daran, dass zahlreiche kleinere Maßnahmen geplant seien, wie etwa, Bushaltestellen barrierefrei umzubauen, so dass auch Rollstühle und Kinderwagen leicht in die Fahrzeuge rollen können.

Drei größere Baustellen sorgen den Planungen zufolge für Behinderungen auf der Eschersheimer, der Hanauer und der Offenbacher Landstraße in Oberrad; alle drei sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Insgesamt fließen mehr als 18,5 Millionen Euro in die drei Projekte. Gebaut wird auch auf der Zeil: An der Konstabler Wache wird teilweise neu gepflastert.

Bei allen Straßenbaumaßnahmen würden auch die Radwege ausgebaut, sagte die Leiterin des Amtes für Straßenbau und Erneuerung, Michaela Kraft. Nach Frankfurt kämen pro Werktag rund 350 000 Pendler.